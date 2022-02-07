Германия

Роман Котляр — о самых интересных событиях, произошедших в минувшем туре чемпионата Германии-2021/22.

21 тур чемпионата Германии подарил нам тренерское противостояние Тедеско и Нагельсманна, битву второй и третьей команд, а также другие интересные события.

Бавария вырвала победу в тяжелом матче против РБ

Отчетный поединок воспринимался с изрядной долей любопытства по причине тренерского противостояния Юлиана Нагельсманна и Доменико Тедеско.

Вы наверняка прекрасно знаете/помните, что эта парочка некогда вместе штудировала учебники и писала конспекты на общих тренерских курсах, а немецко-итальянский коуч Доменико даже продемонстрировал лучшие результаты, чем, без иронии, самый перспективный тренер планеты.

Битва получилась знатная, однако команды сейчас все-таки располагаются на разных ступенях иерархии в немецком футболе. Лейпциг все никак не может выиграть хоть какой-то значимый трофей и всерьез составить конкуренцию Мюнхену за серебряную салатницу, а вот Бавария подобных проблем не испытывает вовсе, клепая чемпионства при любом тренере и вопреки любым обстоятельствам. Так что Нагельсманн здесь, в каком-то смысле, изначально был в более выгодном положении. Но "быки" традиционно сумели навязать сопернику борьбу.

Нойер – Павар, Зюле, Люка Эрнандес (Упамекано, 73) – Гнабри, Киммих, Толиссо (Мусиала, 63), Коман (Ньянзу, 85) – Мюллер (Забитцер, 84), Левандовски, Сане

Гулачи – Клостерманн, Орбан, Гвардиол – Мукиеле (Хенрикс, 72), Лаймер, Кампль (Собослаи, 46), Анхелиньо – Ольмо, Андре Силва (Поульсен, 80), Нкунку

Юлиан не стал отходить от привычной последнее время ультра-атакующей схемы 3-4-3 даже несмотря на статус соперника и это в очередной раз принесло свои плоды. Подобная расстановка позволяет одновременно интегрировать в состав всех номинальных вингеров, которые имеются в команде. Пока Альфонсо Дэвис находится в зоне риска в связи с сердечными осложнениями после коронавируса его функции берет на себя Кингсли Коман, становящийся вингбеком в такой формации. Тоже самое касается и Сержа Гнабри, так что вас не должно удивлять то, что он по ходу этой игры не раз оказывался уж слишком непривычно низко при обороне.

Бавария владела определенным преимуществом, однако оно никак не смущало гостей Альянц Арены. В какой-то момент казалось, что матч вполне может закончиться с аналогичным счетом 3:3, как и в предыдущем мюнхенском поединке между этими клубами в чемпионате, но несколько не дотянули.

Что же РБ? Моменты у него были, достаточно вспомнить неприятный дальний выстрел от мастера подобных ударов Доминика Собослаи, с которым не без труда справился Нойер, так еще в первом тайме Мануэль потянул удар в упор от Дани Ольмо. В эпизодах с обоими забитыми мячами "быки" словили оппонента в переходных фазах.

Сначала Кристофер Нкунку разогнал стремительную контратаку фактически 4 в 3, идеально по таймингу отдав в правый полуфланг на Конрада Лаймера, выпилившего мяч на дальнюю штангу, где Андре Силва каким-то удивительным образом сумел ковырнуть его точно за линию ворот мимо прикрывавшего тот угол Павара. Никлас Зюле вынужден был разрываться между Нкунку и Лаймером, так что у последнего была идеальная возможность и время для прострельной передачи.

Второй гол вновь сделала связка Лаймер/Нкунку. Первый четко отдал в коридор на ход, второй послал игровой снаряд точно "в домик" Мануэлю Нойеру.

Все бы хорошо, вот только Бавария не прощает ошибок, а Ред Булл сам же подарил ей все три мяча на ровном месте. Дважды рискованные передачи выполняли Вилли Орбан и Петер Гулачи, чуть ли не самые опытные игроки в команде из Саксонии (!), что приводило к быстрой транспортировки мяча в штрафную с последующими взятиями ворот, а в эпизоде с голом Левандовски его почему-то не крыли, а просто изображали персональную опеку.

Орбан, по идее, играет по Сане, Лаймер – по Мюллеру, а Гвардиол – по Левандовски. Вот только почему хорват не сближается с ним раньше – загадка. Так на его счету еще и досаднейший автогол после прострела Гнабри, словом, наварил каши Йошки, ничего не скажешь.

Мюнхен мог забивать еще. Особенно неожиданно смотрелся кросс Комана, который по итогу едва не вышел идеальным "парашютиком" за спину Петру Гулачи.

Лейпциг выдал гораздо более интересный футбол, чем в матче первого круга (1:4 в родных стенах!), но из-за ряда невынужденных ошибок остался не солоно хлебавши.

Боруссия позорно уступила Байеру на Вестфаленштадионе

Поражение Дортмунда от Леверкузена читалось еще до стартового свистка Даниэля Зиберта, однако вряд ли кто-то мог столь катастрофического погрома, учиненного "шмелям" командой Херардо Сеоане.

Все пять поражений Боруссии в этом чемпионате до отчетного матча были с разницей в один мяч (1:2 с Фрайбургом, 0:1 с Боруссией М, 1:2 с Лейпцигом, 2:3 с Баварией и 2:3 с Гертой), а тут сразу пять пропущенных при всего двух забитых.

Можно ли в подобной ситуации оправдываться исключительно отсутствием Эрлинга Холанда и Матса Хуммельса (всю игру просидевшего на скамейке запасных)? Сомневаюсь.

Кобель – Менье (М. Вольф, 46), Аканджи, Загаду, Геррейру – Брандт, Дауд, Беллингэм – Ройс (Тиггес, 84), Мален (Мукоко, 79), Торган Азар (Рейна, 60)

Грилль – Фримпонг (Т. Фосу-Менса, 88), Та, Хинкапи, Баккер – Андрих, Демирбай – Беллараби (Коссуну, 68), Вирц (Арангис, 81), Диаби (Адли, 88) – Шик (Аларио, 81)

Мы уже сотни раз писали в обзорах тура о отсутствии пресловутых "кохонес" у игроков в черно-желтом, но кто-то все еще умудряется "катить бочку" за результаты на Марко Розе. Претензии немецкому специалисту можно выражать исключительно за отдельные кадровые решения по ходу матчей, в том числе в отчетном. После подобных встреч понимаешь негодование Юссуфы Моукоко и его агента, жалующихся на недостаточное количество игрового времени для юного бриллианта.

Ну вот серьезно, неужто Дони Мален заслуживал находится на поле вплоть до последней десятиминутки. Он же максимально провалился в этой встрече. Ни одной попытки дриблинга, чем славится голландец и полная беззубость в завершающей фазе, где его с потрохами сожрал Джонатан Та и компания.

Вторая претензия к клубу заключается в персоне Дан-Акселя Загаду. Пора продлить контракт с этим центрбеком или все-таки стóит наконец-то не жмотничать и вывалить солидные деньги за Нико Шлоттербека и Никласа Зюле? Хотя бы за игрока Фрайбурга.

У француза был отличный отрезок при Люсьене Фавре, однако затем вновь последовали травмы, которые, видимо, уже похоронили его топ-карьеру. Он и до них славился в среде фанатов Дортмунда фирменными привозами (вспомните 0:5 в апрельском Дер Классикере 2019 года), а сейчас впервые в сезоне вышел в основном составе в паре с Мануэлем Аканджи и подарил Байеру три мяча из пяти.

Сначала решил подработать мяч под опорную ногу, а затем выдать "черпачок" на партнера, что обернулось сэйвом Кобеля после удара Шика и досадным рикошетом от ноги Аканджи. Далее через его зону Карим Беллараби выдал отличную передачу на ногу Флориану Вирцу. И на десерт он застрял в полупозиции, тем самым лишив Боруссию возможности организовать Леверкузену офсайдную ловушку.

Почему мы так много говорим о Дортмунде? Да потому что это куда интереснее, чем описывать происходившие в тот дождливый вечер события. Байер имел просто колоссальное преимущество. Вы когда-нибудь видели ноль целых ноль десятых xG у одной команды по итогам одного тайма? Теперь знаете, что такое тоже возможно, даже когда речь заходит о дортмундской Боруссии.

А когда соперник дарит и без того круто играющим "аптекарям" столько возможностей, то можно тушить свет и сливать воду. И это болельщики Байера еще опасались, что вновь налажает третий в клубной иерархии голкипер Леннарт Грилль, а тот лишь раз не слишком удачно выбил мяч, не сумев зафиксировать его в руках после не самого сложного дальнего удара, а в концовке еще и откровенно спас, потянув непростые удары Джио Рейны и Джуда Беллингэма. Словом, такие футболисты как обычно проводят матчи жизни именно против дортмундской команды:-)

Да, отомстил Байер Боруссии за поражение 3:4 в первом круге, как обещал Фло Вирц, так отомстил! Тогда "фармацевты" может и не заслужили поражения, но все же Дортмунд выглядел реально сильнее, а сейчас это была, скорее, тренировка на "кошках", но никак не уровень сопротивления второй и третьей команд элитного дивизиона чемпионата Германии.

Если кто-то в среде фанатов "шмелей" всерьез тешил себя надеждами на чемпионский титул в этом сезоне, то может смело расставаться с ними. Лицо Холанда на трибунах максимально хрестоматийно описывает все те эмоции, которые сейчас чувствует каждый поклонник черно-желтой команды. Остаются лишь баталии в Лиге Европы.

Украинский след тура

В 21 туре второй Бундеслиги состоялось важное для украинской публики событие. Ганза разбила дрезденское Динамо на его поле со счетом 4:1, забив все мячи к 18 минуте.

Клуб из Ростока обошел соперника в таблице по дополнительным показателям, но суть не в этом.

На 71 минуте вместо голландского форварда Джона Верхука на поле появился арендованный у донецкого Шахтёра Даниил Сикан.

Какими-то голевыми действиями не запомнился, но все равно успел за отведенное ему время нанести один удар по воротам российского голкипера Антона Митрюшкина (в створ), отдал одну точную передачу, совершил две успешных обводки с трех попыток.

Словом, каши не испортил. Пожелаем ему удачи и первого забитого мяча за Ганзу в ближайших турах!

Кельн одолел Фрайбург

"Козлики" минимально переиграли "грифов" в довольно скудном на точные удары матче. Судите сами, 32 удара на двоих – и всего 5 из них достигли створа ворот. Однако и назвать игру скучной язык не повернется.

Швабе – Шмитц, Килиан, Хюберс, Эктор – Озджан – Ут (Дуда, 64), Любичич (Я. Хорн, 77), Каинц (Шауб, 85) – Тильман (Шиндлер, 85), Модест (Андерссон, 85)

Флеккен – Кюблер (Шмид, 81), Линхарт, Н. Шлоттербек, Гюнтер – Шаде (Шаллаи, 46), М. Эггештайн (Нильс Петерсен, 81), Хёфлер, Грифо – Хёлер, Демирович (Чон У Ён, 61)

Футбол на рейнской арене был довольно динамичным, однако у обеих команд хватало брака и сумбурности в развитии атак. Особенно часто этим грешил Фрайбург в первом тайме. Как минимум три перспективных в теории выпада были запороты в зародыше попытками игроков как можно быстрее доставлять мяч поближе к чужой штрафной, что оборачивалось потерями и приводило к периодическим вылазкам Кельна к их воротам.

Сами же хозяева единственный гол в матче забили как раз после быстрой контратаки. Блестящий заброс из глубины после перехвата обернулся классной передачей от Яна Тильмана на Антони Модеста, в касание не оставившего шансов вратарю обводящим ударом.

Во второй половине встречи соперники обменялись парочкой неплохих ситуаций, но до какой-то конкретики дело не доходило.

Ах да, Фрайбург сумел даже сравнять счет, но гол Шаллаи, отличившегося практически сразу же после выхода на замену, был отменен после просмотра ВАР.

Коротко об остальных:

- В битве середняков Герта и Бохум победителя не выявили (1:1). На 23 минуте Исхак Бельфодиль головой замкнул подачу Стевана Йоветича со штрафного, а в самом начале второго тайма несогласованность, читай, безалаберность защитников в сине-белых футболках привела к плотному удару Локадии, сэйву Шволова и добиванию Себастьяна Польтера с нескольких метров. В следующем туре рурцев ожидает испытание Баварией. Интересно, удастся ли им не пропустить семь, как в матче первого круга?

- Арминия несколько протрезвела после рождественских каникул, увидев минимальный отрыв от зоны вылета в чемпионате и начав набирать очки. Очередная ничья (10 в сезоне!) была добыта в напряженной игре с гладбахской Боруссией (1:1). Счет шикарным ударом в левую "девятку" после прохода по правому флангу открыл Янни Серра (см. голы тура), тем самым показав максимальную беспомощность и сумбур в защитной линии "жеребят", который сквозит в ней на протяжении всего этого сезона. Да и не только этого, мы ведь помним, когда началось стремительное падение Гладбаха после новости о летнем уходе в другую Боруссию Марко Розе. Сейчас Боруссии точно не до футбола.

Вслед за продолжающимся игровым кризисом клуб покинул прочно ассоциировавшийся с ним спортивный директор Макс Эберль, который являлся безоговорочным творцом всех последних успехов БМ. При его качественной работе Гладбах из борца за выживание превратился в стабильного участника еврокубков и коллектив с блестяще отлаженной скаутинговой системой.

Макс Эберль: "Это самая сложная пресс-конференция, которую мне когда-либо приходилось проводить. Я измотан, устал, у меня больше нет сил, которые требуются для этой работы. Тут нет никакой задетой гордости, разочарования, любви. Человек Макс Эберль устал.

Я заканчиваю то, что было моей жизнью. Что доставляло мне удовольствие и радость. Футбол был моей жизнью, но теперь многое перестало приносить веселье.

В прошлом году я взял отпуск, потому что мне нужно было выбраться из этой мясорубки. Я делаю все на 100 процентов, делаю это уже 23 года. Но я понял, что этого перфекционизма становится слишком много. Я оскорблял людей, злился на болельщиков. Каждое поражение было моим поражением. Если кто-то думает, что я собираюсь сменить клуб, пожалуйста, забудьте об этом как можно скорее. Я просто хочу уйти. Я не хочу иметь ничего общего с футболом прямо сейчас.

Пожалуйста, не принимайте это неправильно. Я просто хочу посмотреть мир, расслабиться, не нести никакой ответственности, быть обычным Максом Эберлем. Вот почему я принял это невероятно трудное решение в невероятно неудачное время. Но впервые в жизни я думаю о себе. Мне очень грустно, потому что я должен оставить здесь много замечательных людей. Но я делаю это ради собственного здоровья".

Клуб трогательно попрощался с легендой, не отставали и футболисты, причем не только действующие игроки Гладбаха, также поблагодарившие Макса за его труды на Боруссия-Парк.

- Благо для конкурентов, Унион не сумел закрепиться в зоне Лиги чемпионов, неожиданно уступив Аугсбургу (0:2). Счет после ужасной ошибки имени Люте/Кнохе открыл Михаэль Грегорич, а во втором тайме просто сумасшедший дальний удар удался ветерану Бундеслиги Андре Хану (см. голы тура).

- Хоффенхайм потерпел сотое гостевое поражение в Бундеслиге! В последнее время "деревенские" несколько забуксовали. Три поражения кряду, причем два из них от прямых конкурентов за место в еврокубках – Униона и Майнца, и вот подопечные Себастьяна Хеннеса уже выпали из семерки. "Карнавальщики" заслужили победу над Хоффе. Оба их гола пришли на стыке финальной десятиминутки. Сначала Майнцу удалась фантастическая атака с комбинациями в одно касание (см. голы тура), завершившаяся мощным выстрелом Ли Джэ Сона под перекладину, а спустя четыре минуты Мусса Ниахате реализовал пенальти без шансов для Оливера Бауманна.

- Практически два месяца длилась серия Штутгарта без голов в чемпионате, наконец-то оборвавшаяся в домашней встрече с Айнтрахтом. Правда, даже двух голов "швабов" не хватило хотя бы для ничьей (2:3). Дважды "орлы" выходили вперед и дважды подопечным Пеллегрино Матараццо удавалось счет сравнять, но стоило ли рассчитывать на что-то весомое, когда два мяча Франкфурта из трех пришли практически из идентичной позиции, то бишь из зоны подбора. Причем оба раза героем эпизодов был один и тот же игрок – Айдин Хрустич (см. голы тура и игроки тура). Может и правда такая судьба у Штутгарта быть командой-лифтом в обозримом будущем? На каких-то эмоциях после возвращения из второго дивизиона ему удается едва не зацепиться за еврокубки, демонстрируя интересный футбол, чтобы затем с грохотом рухнуть обратно.

- Вольфсбург добыл 200-ую победу в Бундеслиге 1, попутно прервав чудовищную серию из 11 матчей без побед во всех турнирах! С кем же еще можно было прервать эту цепочку неудач, как не с Гройтер Фюртом. "Трилистники" долгое время смотрелись вполне на равных с "волками" и заслуженно претендовали как минимум на ничью, даже сравняли счет с пенальти усилиями опытнейшего Бранимира Хрготы, но после ошибки голкипера и защитника, коллективно подаривших Астеру Вранксу его второй гол в матче, не сумели более ничего противопоставить сопернику. Хотя попади тот же Хргота в пустой угол при счете 2:1 в пользу соперника и мы бы могли сейчас рассуждать о совершенно других вещах. А так, Макс Арнольд увеличил разрыв классным ударом со штрафного (см. голы тура), а последний кирпичик в этот фундамент победы добавил его тезка Филипп.

Интересные факты:

- Стеван Йоветич из Герты отдал первую результативную передачу в рамках Бундеслиги.

- Бохум прервал пятиматчевую серию из поражений против Герты.

- Айдин Хрустич (Айнтрахт) забил первые голы с мая 2021 года, когда от его ног пострадал Майнц.

- Штутгарт забил 178 голов в поединках против Айнтрахта в БЛ.1. Чаще, чем любому другому сопернику в Бундеслиге.

- Нынешний рулевой Майнца Бо Свенссон ни разу не проигрывал Хоффенхайму ни в качестве игрока, ни в качестве тренера (7 побед и 1 ничья).

- В этом сезоне Хоффенхайм пропустил 8 голов от игроков, появившихся на замены, что является худшим показателем в лиге после Гройтер Фюрта.

- Тайво Авонийи сыграл 50-ый матч за Унион.

- Андре Хан забил три гола в этом розыгрыше чемпионата. Во всех трех случаях Аугсбург победил – Бавария, Кельн и Унион.

- Аугсбург прервал пятиматчевую безвыигрышную серию в Бундеслиге.

- У Арминии самая длинная беспроигрышная серия в чемпионате на данный момент – 6 игр.

- Ян Зоммер провел свой 250-ый матч за Боруссию Менхенгладбах в чемпионате. Больше матчей за "жеребцов" для игроков сего амплуа за клуб наиграл лишь Уве Кампс (390).

- Антони Модест (Кельн) забил шесть мячей в шести поединках против Фрайбурга.

(Фото – Антони Модест)

- Кристиан Гюнтер (Фрайбург) в сотый раз кряду появился в стартовом составе в Бундеслиге, что является рекордным показателем!

- Кельн вел в счете после первого тайма в чемпионате впервые с 31 января 2021 года!

- Бенно Шмитц провел свой 50-ый матч за Кельн в рамках Бундеслиги.

- Мануэль Нойер сравнялся с Оливером Каном по количеству побед в БЛ.1 – 310.

- Томас Мюллер забил свой 136-ой гол в Бундеслиге, в результате чего он сравнялся с Хорстом Хрубешем, заняв 21-ое место в списке лучших бомбардиров Бундеслиги за всю историю.

- Роберт Левандовски забил девять голов в 13 встречах с Лейпцигом.

- Автогол Йошко Гвардиола стал третьим в истории РБ в 191-ом матче Бундеслиги. Предыдущими "везунчиками" были Марсель Забитцер и Рани Хедира.

- Джованни Рейна вернулся в состав дортмундской Боруссии впервые с 27 августа 2021 года!

- В этом сезоне Байер забил рекордные 13 мячей в первые 15 минут матчей в рамках Бундеслиги.

- Роберт Андрих во второй раз отметился голом со штрафного в БЛ.1, а сей гол стал первым ударом Леверкузена непосредственно со штрафного аж с 17 марта 2019 года!

- На данный момент Байер забил 54 гола в рамках чемпионата, что больше, чем за весь предыдущий сезон-2020/21!

- Гройтер Фюрт потерпел первое поражение в календарном 2022 году.

- Четыре из пяти голов Бранимира Хрготы в этом сезоне Бундеслиги были забиты с одиннадцатиметровой отметки.

Лучший гол 21 тура:

Янни Серра (Арминия)

Андре Хан (Аугсбург)

Шикарная комбинация Майнца

Оба гола Айдина Хрустича (Айнтрахт Франкфурт)

Роберт Андрих отвечает своим блестящим исполнением штрафного Рафаэлю Геррейру за матч первого круга

Джонатан Та блестяще поймал мяч на отскоке после выноса Дан-Акселя Загаду

Макс Арнольд (Вольфсбург)

Турнирая таблица:

# И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Бавария 21 17 1 3 68 21 47 52 2 Боруссия Дортмунд 21 14 1 6 54 36 18 43 3 Байер 21 11 5 5 54 34 20 38 4 Унион Берлин 21 9 7 5 29 27 2 34 5 Фрайбург 21 9 6 6 33 24 9 33 6 Кельн 21 8 8 5 33 34 -1 32 7 РБ Лейпциг 21 9 4 8 40 26 14 31 8 Хоффенхайм 21 9 4 8 41 34 7 31 9 Айнтрахт Франкфурт 21 8 7 6 33 32 1 31 10 Майнц 21 9 3 9 30 23 7 30 11 Бохум 21 7 4 10 20 30 -10 25 12 Вольфсбург 21 7 3 11 21 33 -12 24 13 Боруссия Менхенгладбах 21 6 5 10 27 38 -11 23 14 Герта 21 6 5 10 23 43 -20 23 15 Арминия 21 4 10 7 21 27 -6 22 16 Аугсбург 21 5 7 9 22 35 -13 22 17 Штутгарт 21 4 6 11 24 38 -14 18 18 Гройтер Фюрт 21 2 4 15 18 56 -38 10



Расписание тура: