Германия

Завершился очередной матч немецкой Бундеслиги.

Завершился очередной матч двадцать второго тура немецкой Бундеслиги.

Команды провели очень яркий поединок, не задерживая мяч в центре поля, устроив во втором тайме настоящую перестрелку, забив пять из шести мячей во второй половине встречи.

Отметим, что благодаря этой победе "фармацевты" теперь отстают от Боруссии Дортмунд и второй строчки Бундеслиги всего на два очка, однако "шмели" еще имеют матч в запасе.

Байер - Штутгарт 4:2

Голы: Диаби, 41, Адли, 52, Виртц, 85, Шик, 89 — Тиагу Томаш, 49, 88

Байер: Градецки — Баккер, Инкапиэ, Тапсоба, Фримпонг (Фосу-Менса, 90+1) — Демирбай (Арангис, 70), Андрих (Паласиос, 70), Диаби (Аларио, 90+1), Виртц, Адли (Паулиньо, 74) — Шик

Штутграт: Мюллер — Соса, Ито, Мавропанос, Штенцель (Климович, 85) — Фюрих, Каразор, Мангаля, Эндо (Кулибали, 72), Мвумпа (Тибиди, 61) — Тиагу Томаш

Предупреждения: Демирбай, Эндо, Андрих, Баккер, Мавропанос.