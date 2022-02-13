Команда Себастьяна Хенесса поднялся на пятое место в Бундеслиге.
Хоффенхайм - Арминия, Getty Images
13 февраля 2022, 20:26
В поединке 22 тура немецкой Бундеслиги Хоффенхайм уверенно обыграл Арминию со счетом 2:0.
Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда на 22 минуте результативным ударом отметился Бенджамин Хюбнер. Затем в начале второго тайма Жоржиньо Рюттер удвоил преимущество хозяев.
После 22 игр Хоффенхайм набрал 34 очка и занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, а у Арминии 22 балла и 15 строчка.
Хоффенхайм - Арминия 2:0
Голы: Хюбнер, 22, Рюттер, 51.
Хоффенхайм: Бауманн — Фогт, Гриллич, Хюбнер (Пош, 74) — Самассеку (Нордтвейт, 84) — Бебу (Бруун Ларсен, 74), Баумгартнер, Гайгер (Руди, 84), Раум — Рюттер (Кадержабек, 63), Даббур.
Арминия: Ортега Морено — Бруннер, Пипер (Рамуш, 57), Нильсен, Лаурсен (Белло, 62) — Шепф, Василиадис — Окугава (Ласм, 75), Кастро, Крюгер (Хак, 62) — Серра (Клос, 62).
Предупреждения: Гайгер, Гриллич.