Германия

Немецкая полиция приступила к расследованию инцидента.

Ни для кого не является секретом тот факт, что доминирующее превосходство в финансовом и, как следствие — спортивном плане мюнхенской Баварии в немецком футболе является раздражающим фактором для фанатов практически любой команды данной страны.

Публичные проявления неприязни в данном контексте во время проведения футбольных матчей — дело достаточно обыденное, однако инцидент в начале 2022 года в офисе Санкт-Паули — команды Второй Бундеслиги, представляющей город Гамбург, вышло за рамки закона.

Дело в том, что на юридический адрес данного футбольного клуба 12 января неустановленным адресатом было направлено письмо с угрозами в адрес, в том числе, футболистов мюнхенской Баварии и арбитров немецкого чемпионата.

"Спасите лигу, спасите немецкий футбол. Горите в огне, грязные баварские свиньи", — один из фрагментов послания, которое опубликовала немецкая пресса со слов криминальной полиции Гамбурга, уже занявшейся рассмотрением данного инцидента.

"Мы ведем расследование по подозрению в угрозе и нарушении общественного порядка посредством угрозы совершения уголовных преступлений. Сейчас мы проверяем цепочку, которая могла стать предшествующей для этого события", — заявил представитель органов правопорядка Флориан Аббенсет.

Как сообщается, письмо было исследовано на наличие отпечатков пальцев и следов ДНК, о чем был также был проинформирован Немецкий футбольный союз.

Мюнхенская Бавария и управляющий футбольный орган Германии, на данный момент, воздерживаются от каких-либо комментариев по данному инциденту.

Ключевыми вопросами следствия на данный момент являются следующие моменты: почему письмо было направлено в офис Санкт-Паули? Действовал ли предполагаемый преступник в одиночку, или же подобное — дело рук организованной группы.