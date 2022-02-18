Германия

Завершился очередной матч немецкой Бундеслиги.

В двадцать третьем туре немецкой Бундеслиги Байер в гостях встречался с Майнцем.

Подопечные Сеоане первыми открыли счет благодаря точному удару Шика, однако хозяева поля сумели отыграться на исходе часа игры усилиями Карикола. Буквально спустя три минуты гол Онисиво в ворота "аптекарей" был отменен из-за офсайда.

На 74-й минуте Аларио реализовал свой шанс и, казалось, принес победу своей команде, однако вышедший на замену Боэтиус сравнял счет в матче, а спустя четыре минуты еще один "козырь" Майнца Ингвартсен и вовсе вырвал для своей команды победу.

Майнц — Байер 3:2

Голы: Карикол, 57, Боэтиус, 84, Ингвартсен, 88 — Шик, 35, Аларио, 74

Майнц: Центнер — Ниакате, Хак, Белль — Карикол, Ли Чжэ Сон (Штегер, 69), Буркардт (Бургцорг, 82), Кор (Боэтиус, 82), Штах (Баррейро, 90+1), Видмер — Онисиво (Ингвартсен, 82)

Байер: Градецки — Инкапиэ, Тапсоба, Та, Фримпонг — Демирбай (Арангис, 72), Андрих, Адли (Паулиньо, 72), Диаби, Виртц — Шик

Предупреждения: Адли, Демирбай, Карикол, Ингвартсен.