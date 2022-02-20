Германия

"Шмели" забили шесть безответных мячей в ворота соперника.

В двадцать третьем туре немецкой Бундеслиги состоялось дерби Боруссий из Дортмунда и Менхенгладбаха.

Хозяева поля уничтожили соперника, отправив шесть мячей в ворота соперника, в пяти из которых принял непосредственное участие Марко Ройс — дубль и три голевых передачи на счету 32-летнего футболиста. Под занавес поединка Джан реализовал пенальти, поставив точку в этом поединке.

Боруссия Д — Боруссия М 6:0

Голы: Ройс, 26, 81, Мален, 32, Вольф, 70, Мукоко, 74, Джан, 90+1 (пен.)

Боруссия Д: Кобель — Загаду (Понграчич, 42), Хуммельс, Джан — Геррейро (Шульц, 68), Рейна (Брандт, 30), Ройс, Беллингем, Дауд, Азар (Вольф, 68) — Мален (Мукоко, 68)

Боруссия М: Зоммер — Эльведи, Фридрих (Тюрам, 46), Гинтер — Бенсебайни, Хофманн, Плеа, Нойхаус, Коне (Крамер, 68), Лайнер (Скалли, 67) — Эмболо

Предупреждения: Загаду, Бенсебайни, Дауд.