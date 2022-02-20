"Быки" справились с соперником, имея на одного игрока на поле больше.
герта - рб лейпциг, getty images
20 февраля 2022, 22:25
В последнем матче игрового дня 23-го тура немецкой Бундеслиги РБ Лейпциг в гостях переиграл Герту.
Команды провели довольно равный поединок вплоть до удаления Кемпфа и назначения пенальти в ворота Шволова. После этого игра "старой дамы" рассыпалась и в ворота немецкого голкипера влетело еще четыре мяча.
Герта — РБ Лейпциг 1:6
Голы: Йоветич, 48 — Хенрикс, 20, Нкунку, 64 (пен.), 67, Ольмо, 75, Айдара, 82, Поульсен, 89
Герта: Шволов — Бьеркан, Кемпф, Гехтер, Пекарик — Дарида, Аскасибар, Тузар — Бельфодил (Каде, 77), Йоветич (Маолида, 70), Рихтер (Зельке, 77)
РБ Лейпциг: Гулачи — Гвардиол, Орбан, Симакан (Клостерманн, 46)- Хенрихс, Айдара, Собослаи (Ольмо, 60), Форсберг (Лаймер, 60), Мукиеле — Нкунку (Андре Силва, 71), Поульсен
Предупреждения: Рихтер, Гвардиол, Нкунку, Айдара, Аскасибар.
Удаление: Кемпф, 62