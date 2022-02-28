Германия

Пропонуємо переглянути найкращі моменти зустрічі.

РБ Лейпциг у гостьовому поєдинку 24-го туру німецької Бундесліги здобув надзвичайно важку мінімальну перемогу над Бохумом за рахунок голу Крістофера Нкунку наприкінці матчу, завдяки чому залишив за собою четвертий рядок у турнірній таблиці.

Огляд матчу:

Бохум — РБ Лейпциг 0:1

Гол: Нкунку, 82

Бохум: Риманн — Гамбоа, Белла-Котчап, Ляйтч, Соарес — Левен (Блюм, 86), Лосілья, Рексбечай — Пантовіч (Антві-Анджей, 72), Польтер (Локадія, 71), Асано (Хольтман, 72).

РБ Лейпциг: Гулачі — Клостерманн, Орбан, Сімакан — Мукіеле (Хенріхс, 72), Адамс (Ольмо, 58), Айдара, Анхеліньо — Форсберг (Лаймер, 81), Собослаі (Нкунку, 58) — Поульсен (Сілва, 58).

Попередження: Гамбоа — Сімакан.