Екс-тренер московитів зізнався, что вважає рішення вірним.
Доменіко Тедеско, Getty Images
02 марта 2022, 18:30
Головний тренер Лейпцига Доменіко Тедеско заявив, що вважає вірним рішення УЄФА та ФІФА відсторонити клуби та збірні РФ з усіх змагань.
"Я вітаю це рішення. Правильно і дуже важливо, що ФІФА та УЄФА ухвалили таке рішення. Було б неправильно, якби приймати рішення довелося національним асоціаціям, клубам та гравцям.
Мені дуже шкода гравців та співробітників, з якими ми стали справжніми друзями. Але скасування матчів я вважаю вірним рішенням", — зізнався Тедеско.
Нагадаємо, що тренер працював у Спартаку з 2019 по 2021 року. У грудні 2021 року став головним тренером Лейпцига.
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