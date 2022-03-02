Германия

Екс-тренер московитів зізнався, что вважає рішення вірним.

Головний тренер Лейпцига Доменіко Тедеско заявив, що вважає вірним рішення УЄФА та ФІФА відсторонити клуби та збірні РФ з усіх змагань.

"Я вітаю це рішення. Правильно і дуже важливо, що ФІФА та УЄФА ухвалили таке рішення. Було б неправильно, якби приймати рішення довелося національним асоціаціям, клубам та гравцям.

Мені дуже шкода гравців та співробітників, з якими ми стали справжніми друзями. Але скасування матчів я вважаю вірним рішенням", — зізнався Тедеско.

Нагадаємо, що тренер працював у Спартаку з 2019 по 2021 року. У грудні 2021 року став головним тренером Лейпцига.