Германия

Берлінський клуб відмовився від співпраці з тренером.

Тайфун Коркут покинув посаду голосного тренера Герти, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Керівництво Герти вирішило розлучитися з турецьким спеціалістом через невдалі результати. Приводом до звільнення стала поразка від гладбахської Борусії (0:2) у суботньому матчі.

Коркут очолив Герту в листопаді минулого року, замінивши на цій посаді Паля Дардаї.

На даний момент Герта знаходиться в зоні вильоту Бундесліги, набравши 23 очки після 26 матчів.