Берлінський клуб відмовився від співпраці з тренером.
Тайфун Коркут, Getty Images
13 марта 2022, 12:48
Тайфун Коркут покинув посаду голосного тренера Герти, повідомляє офіційний сайт німецького клубу.
Керівництво Герти вирішило розлучитися з турецьким спеціалістом через невдалі результати. Приводом до звільнення стала поразка від гладбахської Борусії (0:2) у суботньому матчі.
Коркут очолив Герту в листопаді минулого року, замінивши на цій посаді Паля Дардаї.
На даний момент Герта знаходиться в зоні вильоту Бундесліги, набравши 23 очки після 26 матчів.