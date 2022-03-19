Германия

Закінчилися деякі матчі чемпіонату Німеччини.

В рамках 27 туру німецької Бундесліги завершились чотири поєдинки.

Герта перервала жахливу серію без перемог з 9 поєдинків. Команда зі столиці переграла Гоффенгайм із рахунком 3:0.

Герта - Гоффенгайм 3:0

Голи: Штарк, 39, Белфоділ, 63, Тузар, 74

Майнц на власному полі не залишив шансів Армінії, здобувши перемогу із рахунком 4:0.

Майнц - Армінія 4:0

Голи: Буркардт, 1, 75, Ніахате, 65, Інгвартсен, 79

Штутгарт зумів здобути перемогу у дуже тяжкому матчі проти Аугсбурга із рахунком 3:2. Програючи по ходу гри, господарі у другому таймі відігралися та вирвали перемогу.

Штутгарт - Аугсбург 3:2

Голи: Антон, 44, Мармош, 79, Тьягу, 85 — Хан, 6, Грегоріч, 45+1

Гройтер Фюрт та Фрайбург не зуміли виявити сильнішого, не забивавши голів.

Гройтер Фюрт — Фрайбург 0:0