Закінчилися деякі матчі чемпіонату Німеччини.
ФК Герта Getty Images
19 марта 2022, 18:26
В рамках 27 туру німецької Бундесліги завершились чотири поєдинки.
Герта перервала жахливу серію без перемог з 9 поєдинків. Команда зі столиці переграла Гоффенгайм із рахунком 3:0.
Герта - Гоффенгайм 3:0
Голи: Штарк, 39, Белфоділ, 63, Тузар, 74
Майнц на власному полі не залишив шансів Армінії, здобувши перемогу із рахунком 4:0.
Майнц - Армінія 4:0
Голи: Буркардт, 1, 75, Ніахате, 65, Інгвартсен, 79
Штутгарт зумів здобути перемогу у дуже тяжкому матчі проти Аугсбурга із рахунком 3:2. Програючи по ходу гри, господарі у другому таймі відігралися та вирвали перемогу.
Штутгарт - Аугсбург 3:2
Голи: Антон, 44, Мармош, 79, Тьягу, 85 — Хан, 6, Грегоріч, 45+1
Гройтер Фюрт та Фрайбург не зуміли виявити сильнішого, не забивавши голів.
Гройтер Фюрт — Фрайбург 0:0