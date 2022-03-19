Германия

Мюнхенці не залишили суперникові шансів.

Баварія в рамках поєдинку двадцять сьомого туру чемпіонату Німеччини приймала на своєму полі Уніон і здобула перемогу з рахунком 4:0.

Команда Юліана Нагельсманна відкрила рахунок зусиллями Комана на початку матчу, а потім забила ще двічі до перерви.

Після виходу на другий тайм голом відзначився Роберт Левандовський, чим остаточно зняв усі питання у матчі.

Баварія — Уніон 4:0

Голи: Коман, 16, Куассі, 25, Левандовський, 45, 47