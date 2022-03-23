Германия

Раніше функціонер намагався триматися подаль від цього процесу.

Новина про відсутність бажання продовжувати контракт із клубом у центрального захисника мюнхенської Баварії Нікласа Зюле з майбутнім відходом виконавця до дортмундської Боруссії стала доволі несподіваною для багаторічних чемпіонів Німеччини.

Керівництво "Рекордмайстера" на цьому тлі вирішило діяти відразу, тому з боку генерального директора Олівера Кана, як повідомляє німецька преса, надійшла пропозиція безпосередньо долучатися до ведення переговорів із футболістами.

Окрім того, відомий у минулому голкіпер хоче на постійній основі стати ближчим саме до проблем у середині колективу, що є доволі доречним кроком на тлі наближення моменту переговорів із Робертом Левандовські, Томасом Мюллером та Мануелем Нойєром стосовно нових угод.

Усі троє вищеназваних виконавців отримають угоди строком до 2025 року з тими самими умовами заробітної платні, що наявні в них зараз.

Баварія побоюється, що її гравці виявлять бажання отримувати, хоча й так уже мають найбільші оклади в колективі — Левандовські отримує 24 млн євро, Мюллер та Нойєр — по 20 млн євро кожен.

Найближчим часом Кан особисто планує зустрітися разом із своїми футболістами, вислухавши їх версію умов нової угоди.