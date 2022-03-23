Германия

До складу мадридського клубу може долучитися ще один французький виконавець.

Улітку минулого року мюнхенська Баварія остаточно завершила перехід центрального захисника тоді ще РБ Лейпциг Дайота Упамекано до свого складу за 42,5 млн євро.

У новому сезоні футболіст під керівництвом Юліана Нагельсманна вже провів 30 поєдинків, відзначившись один голом та віддавши чотири результативні передачі.

Стабільність виступів 23-річного виконавця цілком задовольняє його поточний клуб, однак разом із тим ще й приваблює інші колективи, які також хочуть мати у своєму розпорядженні захисників високого рівня.

Як повідомляє французьке видання Le10Sport, Баварія отримала запит від мадридського Реалу стосовно трансферної інформації щодо Упамекано, однак зараз вагається між бажанням заробити значні кошти на його продажу наприкінці сезону та власними проблемами в центрі оборони, які може спричинити цей трансфер.

Зауважимо, що майбутній відхід із команди Нікласа Зюле також ставить під сумніви можливість "Рекордмайстера" розлучатися з гравцями захисної ланки.