Германия

Пропонуємо переглянути найкращі постріли за минулі вихідні та обрати з них найкращий.

Минулі вихідні в німецькій Бундеслізі виявилися напрочуд безкомпромісними.

Тільки у двох матчах із дев’яти ми побачили забиті м’ячі, якщо вони взагалі мали місце, ізбоку обидвох команд, а більшість ігор тим часом узагалі пройшла в одні ворота.

Менш результативними поєдинки у той самий час аж ніяк не стали, а 18 клубі загалом 22 рази вражали чужі ворота. Найбільш результативною грою виявився матч у Штутгарті, де місцевий клуб переміг Аугсбург (3:2).

Організатори змагань зрештою традиційно запропонували вболівальникам обрати найкращий із виконаних гравцями пострілів, а до топ-5 увійшли наступні канидати:

— Пауліньо (Байєр) / Вольфсбург — Байєр 0:2;

— Тіагу Томаш (Штутгарт) / Штутгарт — Аугсбург 3:2;

— Андре Хан (Аугсбург) / Штутгарт — Аугсбург 3:2;

— Кінгслі Коман (Баварія) / Баварія — Уніон 4:0;

— Омар Мармуш (Штутгарт) / Штутгарт — Аугсбург 3:2;

Дотепно, що одразу три голи із найбільш результативного матчу увійшли до переліку найкращих.

Пропонуємо читачам визначити найбільш ефектне завершення атаки за допомогою відповідного голосування.