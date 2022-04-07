Германия

Мюнхенський гранд сподівається підписати двох гравців Аякса наступного літа.

У літнє трансферне вікно мюнхенська Баварія планує підписати двох футболістів амстердамського Аякса: вінгера Райана Гравенберха та крайнього захисника Нуссаїра Мазрауї.

Як повідомляє журналіст Фабриціо Романо, сьогодні, 7 квітня, керівництво Баварії провело зустріч у Монако з футбольним агентом Міною Райолою, який представляє інтереси обох гравців.

Остаточні деталі будуть обговорюватися найближчими днями, але, за інформацією джерела, обидва футболісти дуже близькі до переходу в Баварію.

Мазрауї має перебратися до Мюнхена на правах вільного агента, тоді як сума потенційного трансферу Гравенберха поки що невідома.