Германия

Мюнхенський клуб вийшов переможцем із потужної конкуренції.

Завершення контракту захисника амстердамського Аяксу Нуссера Мазрауї вже цього літа вказувало лишень на те, що за ним будуть полювати одні з найбільш відомих клубів усієї футбольної Європи.

24-рінчний марокканець привернув до себе увагу збоку великих гравців у особі дортмундської Боруссії, італійського Мілану, мадридського Реалу та каталонської Барселони, однак зрештою випередила інших мюнхенська Баварія.

Менеджмент непохитного німецького чемпіона доклав максимум зусиль для того, аби зрештою італійський журналіст Ніколо Скіра міг нам повідомити про те, що угода між виконавцем та "Червоною машиною" була підписана з терміном до 2026 року.

У Баварії згодом буде можливість продовжити відносини ще на один сезон, тоді як за рік своїх виступів у Німеччині Мазрауї буде отримувати 4 млн євро.

У поточному сезоні Нуссер відіграв 32 матчі, забивши п’ять голів та віддавши чотири гольові передачі.