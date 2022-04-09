Германия

Півзахисник бачить своє майбутнє в німецькому клубі.

До кінця поточного контракту півзахисника дортмундської Боруссії Емре Джана залишається ще два роки, однак у місцевій пресі під час цього сезону вже неодноразово з’являлася інформація про те, що "джмелі" буцімто мають бажання продати його в інший клуб.

Однак, сам 28-річний футболіст, судячи з його останнього інтерв’ю, вважає подібну інформацією неправдивою.

"Боруссія Д хоче мене продати? Гадаю, що це не правда. Я читав про це десь у пресі, проте я відчуваю, що ця інформація є далекою від реальності.

Цього сезону я зробив усього лишень одну помилку и майже завжди відіграю всі 90 хвилин.

Саме через це я зовсім не переймаюся через усі ці чутки, якщо чесно", — заявив футболіст.

Зауважимо, що в поточному сезоні Джан відіграв 24 матчі, у яких забив тричі та віддав ще один гольовий пас.