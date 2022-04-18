Германия

Голкіпер Монако прокоментував своє можливе повернення до Баварії.

Незмінним голкіпером мюнхенської Баварії вже не перший рік є Мануель Ноєр, який жодним чином не планує поступатися власними позиціями потенційним конкурентам, та найближчим часом планує заручитися новою угодою з клубом для подальшої співпраці.

Потенційним наступником 36-річного воротаря міг би стати 25-річний Александер Нюбель, який свого часу також перейшов до "Червоної машини" зі складу гельзенкірхенського Шальке, проте, не дочекавшись шансу закріпитися в стартовому складі, пішов у дворічну оренду до французького Монако.

Оскільки Ноєр планує продовжити взаємини з Баварією, то Нюбель не має жодних планів стосовно подальших виступів за флагман німецького футболу, про що зайвий раз розповів під час свого останнього інтерв’ю.

"Я буду грати в Монако наступного сезону, бо мій контракт розрахований на цей термін. Саме через це цього літа моє повернення до Баварії фактично неможливе.

Якщо в клубу стосовно цього є якісь інші плани, то ми можемо більш детально про це поговорити, але зараз я цим варіантом зовсім не цікавлюся.

Щодо контракту Ноєра, то я певен, що тут більш актуальним є питання: "Коли саме це станеться?". Він проводить черговий відмінний сезон. Вважаю його найкращим голкіпером в історії.

Якщо Ману продовжить взаємини з клубом ще на три-чотири роки, то для мене шляхи в Баварії закрити. Якщо це не так, то можна поговорити про це. Клуб буде вирішувати, а для мене наразі це не має жодного значення.

Не думаю, що Ману захоче сидіти на лаві запасних. Поки він у команді, він завжди гратиме.

Чи шкодую я про перехід до Баварії? Ні, жодним чином. Із точки зору якості, цей клуб — верхівка світового футболу. Я б зробив це знову, якщо ви мене про це питаєте. Однак, сидіти там на лавці я би не хотів", — заявив німецький футболіст.

Зауважимо, що в цьому сезоні Нюбель зіграв 43 матчі, пропустивши 45 голів, та провівши 12 "сухих" поєдинках.