Германия

Пропонуємо до вашої уваги анонс зустрічі.

Баварія в рамках поєдинку тридцять першого туру чемпіонату Німеччини прийме на своєму полі Боруссію Дортмунд.

Баварія — Боруссія Д

Субота, 23 квітня, 19:30. Стадіон Альянц Арена, Мюнхен.

Баварія підходить до цієї зустрічі на першому рядку турнірної таблиці з істотним відривом від найближчого переслідувача. Мюнхенці після тридцяти турів набрали 72 бали, тоді як у Борусії Д лише 63. Враховуючи, що в чемпіонаті Німеччини 34 тури, то перемога в даному матчі гарантує Баварії титул.

Команда Юлиана Нагельсманна находится не в лучшем настроении после вылета из Лиги чемпионов, а для реабилитации перед болельщиками нужно побыстрее преподнести новый титул. Тем более, сделать это в таком матче с таким соперником будет крайне приятно. В прошлом туре чемпионата Бавария гостила у Арминии и добилась разгромной победы со счетом 3:0.

Боруссия Д, в свою очередь, уверенно закрепилась на второй строчки турнирной таблицы, потерять свою позицию будет практически невозможно. Для дортмундцев принципиальным будет вопрос того, чтобы не дать главному конкуренту отпраздновать завоевание чемпионского звания в очном противостоянии — все, что "шмели" могут противопоставить сопернику.

Боруссія Дортмунд у минулому турі приймала на своєму полі Вольфсбург і здобула нищівну перемогу з рахунком 6:1. Немає сумнівів, що "джмелі" у добрій формі, але чи буде цього достатньо, щоб не поступитися Баварії?

Статистика особистих зустрічей повністю на боці Баварії — мюнхенці виграли останні п'ять поєдинків проти Борусії Д із загальним рахунком 16:9, що обіцяє досить результативну зустріч.

Орієнтовні склади:

Не зіграють: Менье, Дауд, Хуммельс, Тіггес, Морей, Кобел, Рейна

Під питанням: Чупо-Мотінг, Толіссо, Сарр, Річардс — Вітсель, Шмельцер, Мален

Цікаві факти:

Баварія виграла 23 з останніх 29 матчів (Бундесліга).

Баварія виграла останні 7 матчів у дортмундської Боруссії у всіх турнірах.

Баварія забила щонайменше 3 голи в останніх 5 матчах проти дортмундської Боруссії у всіх турнірах.

Боруссія Дортмунд не програла в останніх 7 виїзних матчах (Бундесліга).