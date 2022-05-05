Германия

Німецький клуб може втратити хавбека.

Вінгер Лейпціга Крістофер Нкунку влітку може змінити клуб. Про це повідомляє видання Bild.

За інформацією джерела, Лейпціг ще не отримував пропозицій по гравцю, але він сам бажає змінити положення.

Керівники клубу бажають залишити Нкунку та готові підвищити йому заробітну плату з 3 до 8 мільйонів євро на рік.

Крістофер Нкунку — одна з головних цілей Манчестер Юнайтед на літнє трансферне вікно. Гравця бажає бачити новий тренер Ерік тен Хаг.

Окрім англійського гранду, у послугах 24-річного футболіста зацікавлені ПСЖ, Барселона, Баварія та інші.

Цього сезону на рахунку француза 48 матчів в усіх змаганнях за клуб, 31 забитий м'яч та 14 асистів.