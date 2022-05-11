Германия

Футболіст пройшов медогляд у новому клубі.

Захисник амстердамського Аякса та збірної Марокко Нусаір Мазрауї став гравцем мюнхенської Баварії. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, футболіст вже підписав контракт із німецьким грандом та пройшов медогляд.

На його остаточне рішення прийняти пропозицію Баварії вплинули дзвінки від головного тренера Юліана Нагельсманна та виконавчого директора Олівера Кана.

Офіційне оголошення трансферу буде незабаром. Наразі гравець має намір допомогти Аяксу виграти чемпіонат Нідерландів.

Також Романо інформує, що наступним трансфером Баварії стане ще один гравець Аякса Райан Гравенберх.