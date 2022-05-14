Германия

Клуб не хоче зупинятись на підписанні Адейємі.

Боруссія Дортмунд хоче підписати підписати форварда на заміну Ерлінгу Голанду, що завершив свій трансфер до Манчестер Сіті.

"Джмелі" зацікавлені в нападнику Аяксу Себастьяну Алле та представнику Реймсу Юго Екітіку, повідомляє Sky Sports.

На рахунку Алле 21 забитий м'яч в 30 матчах чемпіонату Нідерландів, що є найкращим показником Ередівізі. Що стосується Екітіка, то він забив 9 голів в 22 поєдинках Ліги 1.

Раніше Боруссія Д оголосила про трансфер Каріма Адейємі.