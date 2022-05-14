Германия

Завершилися поєдинки останнього туру чемпіонату Німеччини.

Баварія зіграла в результативну нічию з Вольфсбургом, Майнц і Айнтрахт переможця не виявили, Уніон Берлін виявився сильнішим за Бохум, а Штутгарт здолав Кельн.

Вольфсбург – Баварія 2:2

Голи: Вінд, 45, Крузе, 58 – Станишич, 17, Левандовськи, 40

Вольфсбург: Кастельс, Баку, Брукс (Борнаув, 90), Лакруа, ван де Вен (Русійон, 72), Герхардт (Вранкс, 72), Арнольд, Шлагер, Вінд, Крузе (Філіп, 83), Нмеча (Бялек, 83) .

Баварія: Нойєр (Фрюхтль, 81), Ернандес, Упамекано, Станішич, Девіс (Річардс, 81), Горетцька, Гнабрі (Сане, 67), Кімміх (Відович, 81), Мусіала, Мюллер (Шупо-Мотинг, 60), Левандовськи

Попередження: Нмеча (42), Упамекано (77), Річардс (88). Майнц – Айнтрахт 2:2

Голи: Інгвартсен, 10, 49 — Тута, 26, Борре, 35

Майнц: Дамен, Бросінскі (Тауер, 70), Белль, Хак, Ніакате, Аарон Мартін, Кор, Боетіюс (Штегер, 64), Штах (Баррейро, 64), Інгвартсен (Лі Чже Сон, 70; Небель, 77), Буркардт .

Айнтрахт Ф: Трапп, Туре (Хасебе, 59), Ндіка (Ленц, 68), Тута (Ільзанкер, 60), Кнауфф, Костіч, Роде (Якіч, 46), Соу, Камада, Хеуге (Хрустіч, 59), Борре.

Попередження: Аарон Мартін (50), Белль (56). Уніон Берлін – Бохум 4:2

Голи: Проміль, 5, Авонійї, 25, 88 – Цоллер, 55, Левен, 79

Уніон Берлін: Люте, Тріммель, Кнохе, Рюерсон (Отунали, 82), Йеккель, Очіпка, Харагуті (Шафер, 66), Хедіра (Беренс, 83), Премель, Беккер (Міхель, 19; Фогльзаммер, 46).

Бохум: Ессер, Бокхорн, Гамбоа, Лосілла, Белла-Кочап (Хольтманн, 65), Данило Соарес, Теше (Левен, 46), Остерхаге, Польтер, Цоллер (Хартвіг, 89), Асано (Бонга, 80).

Попередження: Теше (24), Лосілла (28), Міхель (44), Тріммель (75), Авонійї (89). Штутгарт – Кельн 2:1

Голи: Калайджич, 12, Ендо, 90+2 – Модест, 60

Штутгарт: Мюллер, Мавропанос, Антон, Іто, Соса, Каразор (Кулібалі, 85), Ендо, Мангаля, Фюріх (Томмі, 58; Массімо, 90), Калайджич, Тіагу Томаш (Мармуш, 58).

Кельн: Швебе, Ехізібуе (Шмітц, 65), Кіліан (Лемперле, 78), Хюберс, Хектор (Хорн, 46), Кайнц (Шіндлер, 64), Схірі, Озджан, Любічіч, Модест, Ут (Дуда, 78).

Попередження: Хорн (79), Шмітц (81), Швебе (90), Кулібалі (90).

Зазначимо, що завдяки перемозі у компенсований час, Штутгарт зберіг прописку у Бундеслізі, а Герта тепер гратиме у плей-офф із командою, яка посіла третє місце у другій Бундеслізі.