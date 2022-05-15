Германия

Команда знову буде виступати у вищому дивізіоні.

У рамках 34 туру Другої Бундесліги Вердер дома обіграв Ян Регенсбург з рахунком 2:0.

На 10 хвилині поєдинку голом відзначився Фуллкруг, а у другому таймі, на 51 хвилині, забив Дукш.

Завдяки цій перемозі бременський Вердер повертається до Бундесліги з другого місця. З першої позиції вийшов Шальке.

Останню путівку у Бундеслігу розіграють між собою Герта, яка посіла перехідне місце, і Гамбург, закінчивший сезон на третій сходинці Другої Бундесліги.

Вердер - Ян 2:0

Голи: Фуллкруг, 10, Дукш, 51