Германия

Завершився перший фінальний поєдинок стикових ігор.

У четвер, 19 травня, Герта на своєму полі приймала Гамбург. Команди борються за право грати у Бундеслізі наступного сезону.

Поєдинок завершився мінімальною перемогою гостей – на 57-й хвилині гри Людовіт Рейс подарував своїй команді оптимізм перед грою у відповідь, яка відбудеться вже в понеділок, 23 травня. Початок зустрічі – о 21:30 за київським часом.

Герта – Гамбург 0:1

Гол: Рейс, 57

Стартовий склад Герти: Крістенсен, Пекарик, Боята, Кемпф, Платтенхардт, Міттельштедт, Сердар, Штарк, Тузар, Бельфоділь, Волльшлегер.

Стартовий склад Гамбурга: Хойєр, Шонлау, Вушковіч, Мухайм, Рор, Мефферт, Рейс, Хайєр, Кіттель, Джатта, Глатцель.

Попередження: Штарк.