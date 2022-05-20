Германия

Фахівець залишає клуб проробивши лише рік.

Головний тренер дортмундської Боруссії Марко Розе залишає клуб, повідомляє прес-служба.

Фахівець 19 травня зустрівся з керівництвом клубу, де всі прийшли до рішення припинити співпрацю.

Помічник тренера Олександр Зіклер, а також Рене Марік і спортивний тренер Патрік Айбенбергер також більше не працюватимуть у Боруссії.

Зазначається, що найближчими днями боси клубу проведуть перемовини про склад майбутнього тренерського штабу.

Нагадаємо, що Розе очолив "джмелів" влітку 2021 року. Боруссія у сезоні-2021/22 Бундесліги зайняла друге місце.