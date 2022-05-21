Германия

Марвін Хітц продовжить кар'єру у Швейцарії.

Один із лідерів чемпіонату Швейцарії Базель оголосив про підписання голкіпера Боруссії Дортмунд Марвіна Хітца.

Угода розрахована до літа 2025 року.

Умови трансферу не розголошуються, але згідно з інформації порталу Transfermarkt футболіст перейшов до Базелю на правах вільного агента.

В поточному сезоні голкіпер провів шість матчі за "джелів", в яких пропустив 12 м'ячів та одного разу зберіг свої ворота "сухими".

Відзначимо, що контракт Хітца із Боруссією був розрахований до літа 2023 року.