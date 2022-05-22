Цю інформацію підтвердив Хасан Саліхаміджич.
НУСАІР МАЗРАУЇ, GETTY IMAGES
22 травня 2022, 19:28
Захисник Аякса Нуссаїр Мазрауї продовжить кар'єру в Баварії, повідомив спортивний директор мюнхенської команди Хасан Саліхаміджич.
"Угода завершена", — коротко прокоментував ситуацію функціонер.
Очікується, що Баварія підпише з 24-річним футболістом договір до літа 2026 з опцією продовження ще на один сезон.
Футболіст зароблятиме чотири мільйони євро за сезон після сплати податків, повідомляє Bayern & Germany.