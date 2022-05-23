Германия

Німецький фахівець став змінником Марко Розе.

Боруссія Дортмунд на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Едіна Терзича на вакантну посаду головного тренера першої команди.

39-річному німцеві запропонували цю посаду після того, як Марко Розе звільнили наприкінці поточного сезону Бундесліги.

Зазначається, що завтра, 24 травня, Терзич підпише з дортмундською Боруссією контракт, який буде розрахований до літа 2025 року.

Раніше німецький фахівець обіймав посаду технічного директора "джелів" і раніше вже мав досвід роботи у якості головного тренера Боруссії Дортмунд.