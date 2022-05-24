Германия

Захисник продовжить свої виступи в Німеччині.

Захисник Аяксу та збірної Марокко Нуссер Мазрауї офіційно перейшов до мюнхенської Баварії.

Контракт підписаний до літа 2026 року. Футболіст перейшов до чемпіонів Німеччини на правах вільного агента, оскількі його контракт із амсердамським клубом був розрахований до кінця поточного сезону.

На рахунку Мазрауї 32 матчі у футболці Аяксу, в яких він забив п'ять голів та віддав чотири результативні передачі в сезоні-2021/22.

Раніше повідомлялось, що Баварія продовжила контракт із Мануелем Нойером.