Германия

Визначились усі пари майбутнього турніру.

У Німеччині завершився сезон, але вже починають думати про наступний.

Як повідомив Kicker, відбулося жеребкування Кубка Німеччини, під час якого визначилися пари на перший раунд турніру.

Ян Регенсбург — Кельн

Каан-Майєрборн – Нюрнберг

Тевтонія Відтензен – Лейпциг

Хемніц – Уніон

Айнхайт – Падерборн

Кіккерс Оффенбах – Дюсельдорф

Кайзерслаутерн — Фрайбург

Вальдхоф – Кіль

Байройт – Гамбург

Бремер – Шальке

Вікторія Кельн – Баварія

Динамо Дрезден – Штутгарт

Елверсберг – Баєр

Редінггаузен – Гоффенгайм

Айнтрахт Брауншвайг – Герта

Обернбахер – Боруссія Менхенгладбах

Лене — Аугсбург

Ерцгебірге – Майнц

Карл Цейсс – Вольфсбург

Магдебург – Айнтрахт Франкфурт

Любек – Ганза

Нойстерліц – Карлсруе

Вікторія Берлін – Бохум

Реден – Зандхаузен

Іллертіссен – Гайденгайм

Мюнхен-1860 – Боруссія

Інгольштадт – Дармштадт

Штрален – Санкт-Паулі

Енергі – Вердер

Штутгартер Кіккерс – Гройтер Фюрт.

Зазначимо, що ігри відбудуться з 29 липня до 1 серпня.