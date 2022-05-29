Визначились усі пари майбутнього турніру.
РБ ЛЕЙПЦИГ, GETTY IMAGES
29 травня 2022, 21:59
У Німеччині завершився сезон, але вже починають думати про наступний.
Як повідомив Kicker, відбулося жеребкування Кубка Німеччини, під час якого визначилися пари на перший раунд турніру.
Ян Регенсбург — Кельн
Каан-Майєрборн – Нюрнберг
Тевтонія Відтензен – Лейпциг
Хемніц – Уніон
Айнхайт – Падерборн
Кіккерс Оффенбах – Дюсельдорф
Кайзерслаутерн — Фрайбург
Вальдхоф – Кіль
Байройт – Гамбург
Бремер – Шальке
Вікторія Кельн – Баварія
Динамо Дрезден – Штутгарт
Елверсберг – Баєр
Редінггаузен – Гоффенгайм
Айнтрахт Брауншвайг – Герта
Обернбахер – Боруссія Менхенгладбах
Лене — Аугсбург
Ерцгебірге – Майнц
Карл Цейсс – Вольфсбург
Магдебург – Айнтрахт Франкфурт
Любек – Ганза
Нойстерліц – Карлсруе
Вікторія Берлін – Бохум
Реден – Зандхаузен
Іллертіссен – Гайденгайм
Мюнхен-1860 – Боруссія
Інгольштадт – Дармштадт
Штрален – Санкт-Паулі
Енергі – Вердер
Штутгартер Кіккерс – Гройтер Фюрт.
Зазначимо, що ігри відбудуться з 29 липня до 1 серпня.