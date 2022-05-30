Колишній генеральний директор мюнхенського клубу визнав, що втрата австрійця є відчутною.
ДАВІД АЛАБА, GETTY IMAGES
30 травня 2022, 21:59
Минулого літа Давид Алаба поповнив склад Реала на правах вільного агента. Австрійський футболіст підписав угоду до літа 2026 року, а також уже встиг виграти чемпіонат Іспанії та Лігу чемпіонів з нинішньою командою.
Колишній генеральний директор Баварії Карл-Хайнц Румменігге вибачився за те, що Алаба не залишився у Баварії.
"Мені дуже шкода, що Давід пішов. Я прошу за це вибачення.
Він був лідером оборони і провів неймовірний рік під керівництвом Фліка, коли ми виграли Лігу чемпіонів у Лісабоні.
Його втрата для Баварії дуже помітна. Це те, що я відчуваю", — наводить слова Румменігге Marca.
У сезоні-2021/22 Алаба провів 46 матчів за Реал у всіх турнірах: на його рахунку 3 голи та 4 асисти.