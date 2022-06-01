Германия

Екс-півзахисник Баварії розповів про свої плани на майбутнє.

Півзахисник мюнхенської Баварії Корентен Толіссо напередодні завершив свої п’ятирічні виступи в складі незмінних чемпіонів Німеччини останнього десятиріччя, тому зараз підшукує собі нове місце роботи.

27-річний виконавець у своєму інтерв’ю розповів про можливі напрямки розвитку його подальшої долі.

"Я хочу піти до того клубу, де буду відігравати головну роль і продовжувати здобувати трофеї. Можливо, Англія з її інтенсивністю. Так, я хотів би цього, але я не хочу виключати будь-який інший чемпіонат.

Окрім того, станом на сьогодні, я все ще хочу зіграти в Лізі чемпіонів і знову виграти її. Я хочу прийняти найкраще рішення для себе та моєї родини.

Я знаю, на що здатний, та знаю, наскільки зміна атмосфери довкола мене піде на користь власне мені.", — заявив француз.

У цьому сезоні Толіссо з’являвся на полі в 22 матчах, по три рази забивши голи та віддавши гольові передачі.