Германия

Функціонер прокоментував події довкола форварда Баварії.

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовські наприкінці цього сезону заявив про небажання продовжувати взаємини з клубом, після чого його агенти почали підшукувати йому нове місце роботи вже під час літнього трансферного вікна.

Така поведінка польського виконавця не сподобалася керівництву "Рекордмайстера", тож на певний час відносини між сторонами помітно погіршилися.

Утім, як розповів спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич, низка перемовин зрештою знизили рівень напруги, тож представники Баварії та Левандовські наразі намагаються знайти шляхи до вирішення спільних проблем.

"У нього контракт до 2023 року, і ми дуже раді, що він перебуває тут, із нами. Я думаю, що зараз все стане більш спокійним.

Ми нещодавно обговорювали його публічні заяви, та прийшли до висновку, що ми всі повинні заспокоїтися", — заявив функціонер.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Левандовські забив 50 голів та віддав сім гольових передач у 46 матчах за Баварію.