Германия

24-річний австрійський хавбек продовжить кар'єру у таборі "биків".

Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Ксавера Шлагера, права якого раніше належали Вольфсбургу.

24-річний австрієць підписав із "биками" повноцінну угоду, яка буде розрахована до літа 2026 року.

Сума трансферу не розголошується. За інформацією порталу Transfermarkt, Шлагер коштував Лейпцигу 12 мільйонів євро.

Минулого сезону Ксавер Шлагер провів за Вольфсбург лише 15 матчів через розрив хрестоподібної зв'язки, в яких він відзначився одним асистом.