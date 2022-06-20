Германия

29-річний футболіст продовжить кар'єру у Бундеслізі.

Айнтрахт та ПСВ домовилися про перехід Маріо Гетце, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, за 29-річного футболіста буде виплачено нідерландському клубу чотири мільйони євро. Така сума прописана як відступні.

Зазначимо, що на Гьотце також претендували Бенфіка та Інтер Майамі, проте Гьотце вважав за краще повернутися в чемпіонаті Німеччини.

Минулого сезону Гетце провів 52 матчі, в яких забив 12 голів і віддав 11 результативних передач.