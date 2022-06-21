Германия

Нападник Аякса може продовжити кар'єру у чемпіонаті Німеччини.

Боруссія Д виявляє серйозний інтерес до Себастіана Алле, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

За його інформацією, німецький клуб впевнений у придбанні 27-річного футболіста. Крім того, вже погоджено особистий контракт із нападником.

Боруссія Дортмунд уже запропонувала 33 мільйони євро, проте Аякс відкинув цю пропозицію. Тим не менш, "джмелі" незабаром зроблять нову заявку, покращивши пропозицію.

У сезоні-2021/22 Алле провів 42 матчі у всіх турнірах: на його рахунку 34 голи та 9 результативних передач.