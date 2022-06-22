Германия

Футболіст продовжив контракт з клубом.

Берлінська Герта оголосила про підписання нового контракту з півзахисником Кевіном-Прінсом Боатенгом.

Нова угода 35-річного хавбека з німецьким клубом буде діяти ще один рік — до літа 2023.

Екс-гравець збірної Гани приєднався до столичного колективу влітку 2021 року. За минулий сезон на його рахунку 21 матч та нуль гольових дій.

"Я завжди говорив, наскільки цей клуб особливий і цінний для мене, і намагався показати це як на полі, так і у роздягальні. Я почуваюся добре, я зголоднів до голів і з радістю продовжую рухатися вперед з хлопцями", — сказав ганець.