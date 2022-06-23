Германия

Футболіст домовився з клубом про дострокове припинення співпраці після перемоги у Лізі Європи.

Захисник франкфуртського Айнтрахта Мартін Гінтереггер вирішив закінчити свою професійну кар'єру.

Контракт 29-річного гравця з клубом був розрахований до червня 2024 року, але, після перемоги у Лізі Європи, він попросив його розторгнути.

"Минулої осені у мене виникли перші думки про закінчення кар'єри після сезону. Я опинився у складній фазі у спортивному плані: мої результати коливалися. Перемоги вже не були такими приємними, але кожна поразка боліла вдвічі більше.

Наші спільні успіхи в Лізі Європи ще більше спонукали мене попрощатися футболом. Мені дуже сподобалася перемога в Лізі Європи, тому що тоді я знав, що це буде моє останнє велике святкування перемоги з фантастичними вболівальниками в цьому місті, яке стало моїм другим домом.

Я тільки з великою вдячністю і радістю згадуватиму свій час в Айнтрахті, відчуваю міцний зв’язок із клубом та його прихильниками та підтримуватиму команду як уболівальник. Я хотів би подякувати своїм товаришам по команді, тренерській команді, команді, яка стоїть за командою, всім співробітникам і спортивному керівництву за довіру, підтримку і фантастичний час, який я зміг тут пережити — перш за все я дякую вболівальникам.

Перш за все, мені потрібно трохи відсторонитися і переорієнтувати своє життя. Я вдячний, що Айнтрахт дає мені можливість зробити цей крок зараз", — сказав футболіст.

Гінтереггер виступав за Айнтрахт з 2019 року. Також він має досвід виступів за Аугсбург, Боруссію М, Зальцбург та збірну Австрії.