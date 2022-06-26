Германия

Річна зарплата сенегальського вінгера у мюнхенському гранді становитиме 20 мільйонів євро.

Напередодні мюнхенська Баварія оголосила про підписання вінгера Садіо Мане, права на якого раніше належали Ліверпулю.

30-річний сенегалець підписав із "червоними" контракт, який буде розрахований до літа 2025 року.

Як повідомляє Bayern & Germany з посиланням на Bild, Мане зароблятиме в Баварії 20 мільйонів євро за сезон, що є однією з найвищих зарплат у клубі.

В минулому сезоні Садіо Мане забив 23 голи та віддав п’ять гольових передач у 51 матчі.