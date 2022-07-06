Германия

Із першого разу мюнхенці не зійшлись із французькою стороною відносно вартості футболіста.

Мюнхенська Баварія продовжує бути активною на трансферному ринку в поточному міжсезонні, проте не лише безпосереднім посиленням стартового складу накшталт підписання угоди з колишнім нападником англійського Ліверпуля Садіо Мане обмежується коло її інтересів.

"Рекордмайстер" також не забуває час від часу полювати на юних талановитих виконавців, і вибір французької школи футболу в якості стабільного постачальника майстровитих кадрів у цьому випадку є дуже доречним.

Цього разу Баварія віднайшла для себе нападника французького Ренна Матіса Теля, якому відносно нещодавно виповнилось 17 років.

Форвард уже встиг потрапити до лав основної команди минулого сезону, відігравши загалом близько 80 хвилин у 10 матчах у рамках різних змагань.

Однак отримати виконавця "червоно-чорних", який отримував футбольну освіту в місті Монруж, виявилось не так уже й просто.

Ренн відхилив першу пропозицію німецького клубу через недостатню грошову оцінку молодого таланту, тому "червона машина" повернулась із куди більш солідним контрактом.

7 млн євро + 10 млн євро у вигляді різноманітних бонусів — Баварія не шкодує грошей на підсилення власного молодіжного складу, проте німецька преса наразі не має остаточної інформації, чи задовільнила ця пропозиція забаганки французького клубу.