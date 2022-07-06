Германия

Футболіст офіційно приєднався до "джмелів".

Новий нападник дортмундської Боруссії Себастьян Алле прокоментував свій перехід у німецький клуб із Аяксу.

"Сігнал Ідуна Парк — це просто чудовий стадіон, але найкращий стадіон — ніщо без своїх уболівальників. Я з нетерпінням чекаю, коли зможу відчути підтримку 80 тисяч фанатів Дортмунда.

Вболівальники Боруссія — як частина родини. Сподіваюся, ми досягнемо великих перемог разом у наступні роки, а потім зможемо відсвяткувати", — сказав Алле.

Як повідомляє прес-служба "джмелів", Але буде носити футболку із дев'ятим номером на спині.

За інформацією портала Transfermarkt, Боруссія Д заплатила за 28-річного нападника 31 мільйон євро.