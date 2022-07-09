Германия

Американський півзахисник залишиться в таборі "джмелів".

Атакуючий півзахисник дортмундської Боруссії Джованні Рейна має продовжити виступи за свій нинішній клуб. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "джмелів" не має наміру віддавати 19-річного американця в оренду, про що повідомило самого гравця.

По Рейні до Борусії зверталися багато клубів, проте у всіх випадках дортмундський клуб відповідав відмовою.

Минулого сезону Джованні Рейна провів на клубному рівні всього 12 матчів (560 хвилин), у яких він забив один гол і віддав дві результативні передачі.