Американський півзахисник залишиться в таборі "джмелів".
Джованні Рейна, getty images
09 липня 2022, 19:27
Атакуючий півзахисник дортмундської Боруссії Джованні Рейна має продовжити виступи за свій нинішній клуб. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, керівництво "джмелів" не має наміру віддавати 19-річного американця в оренду, про що повідомило самого гравця.
По Рейні до Борусії зверталися багато клубів, проте у всіх випадках дортмундський клуб відповідав відмовою.
Минулого сезону Джованні Рейна провів на клубному рівні всього 12 матчів (560 хвилин), у яких він забив один гол і віддав дві результативні передачі.