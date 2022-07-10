Германия

Однак робити пропозицію французький клуб ще не квапиться.

Під час цьогорічної літньої трансферної кампанії французький Монако намагається себе поводити дуже обережно відносно питань придбання нових виконавців.

Фактично, окрім нападника англійського Ліверпуля Такумі Мінаміно, "монегаски" не викладали коштів більше за жодного гравця.

Утім, існують усі підстави для сумнівів, що найближчим часом цю ситуацію вдасться якось змінити, навіть не дивлячись на існуючий інтерес Монако відносно одразу двох виконавців менхенгладбахської Боруссії.

Голкіпер Янн Зоммер та нападник Бріель Емболо — двоє футболістів, на яких припала частка уваги французького клубу.

Однак спортивний директор "жеребців" Роланд Віркус спростовує інформацію щодо того, що до його клуба хтось звертався збоку "монегасків".

"У нас були переговори з різними гравцями. Ми знаємо, чого хочуть гравці, а гравці знають, чого хочемо ми.

Ми не повинні і не хочемо відмовлятися від гравців. Подивимося, що станеться на цьому тлі, і вже тоді ми на це відреагуємо.

Якби щось було стосовно Зоммера чи Емболо, я б про це сказав. Але нічого немає.

Важко сказати, якою ситуація буде надалі. Трансферний ринок все ще рухається достатньо повільно. Що стосується продовження контрактів, то це ніколи не залежить від однієї людини. Це завжди може потребувати трохи часу. Тому складно робити прогнози. Але, як я вже сказав, переговори тривають", — заявив функціонер.

Варто зауважити, що Зоммер та Емболо, а також нападники Маркус Тюрам, Йонас Гофманн та Алассан Плеа, мають лише рік до завершення чинних угод із Боруссією М.