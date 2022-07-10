Германия

Колишній захисник збірної України, який має контракт з московським Динамо, наступний сезон проведе в Бундеслізі.

Бохум із німецької Бундесліги на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального захисника Івана Ордеця, права на якого належать московському Динамо.

30-річний футболіст скористався правилами ФІФА та припинив договір зі своїм поточним клубом, термін дії якого був розрахований до наступного літа.

Ордець перейшов до Бохума на правах орендної угоди, яка буде розрахована на один сезон.

В Україні захисник грав за донецький Шахтар та Маріуполь, перш ніж у 2019 році погодитись на переїзд до чемпіонату країни-окупанта та терориста.