Германия

Футболіст відіграв ключову роль у команді в минулому сезоні.

Ще влітку 2018 року італійській Болоньї вдалось укласти угоду зі шведським Мальме щодо придбання перспективного півзахисника Маттіаса Сванберга, який за цей час виріс у повноцінного гравця основного складу.

Однак зрештою до кінця контракту уже 23-річного виконавця залишилось лише один рік, тож "россоблу" в найближчий час мають змогу або продовжити взаємини з власним виконавцем, або добряче заробити на його продажу.

Із останнім варіантом італійцям може допомогти німецький Вольфсбург, який, за повідомленням журналіста Ніколо Скіри, запропонував 10 млн євро у вигляді 8 млн євро в якості гарантованої сплати та 2 млн євро як різноманітні бонуси.

Болонья взяла час на роздуми, тоді як власне Сванбергу вже було запропоновано контракт до 2027 року.

У минулому сезоні Маттіас відіграв 37 матчів, по три рази відзначившись голами та гольовими передачами.