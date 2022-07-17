Мюнхенський клуб зробив нову пропозицію щодо 22-річного футболіста.
МАТТЕЙС ДЕ ЛІГТ, GETTY IMAGES
17 липня 2022, 21:59
Баварія зробила нову пропозицію щодо Маттейса де Лігта, повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.
За його інформацією, мюнхенський клуб запропонував 70 мільйонів євро та ще десять у вигляді бонусу. Угода з Ювентусом дедалі ближче та ближче.
Очікується, що де Лігт підпише угоду до літа 2027 року.
Минулого сезону Де Лігт провів 42 матчі, в яких забив три м'ячі та віддав один асист. Його контракт із клубом розрахований до літа 2024 року.