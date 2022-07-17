Німеччина

Сага з переходом нідерландського захисника близька до завершення.

Баварія погодила перехід Маттейса де Лігта, повідомляють журналити Фабріціо Романо, Крістіан Фолк, а також видання Bild.

За їхньою інформацією, 22-річний футболіст підпише угоду до літа 2027 року.

Щодо Ювентуса, то туринський клуб отримає більше 80 мільйонів євро за свого центрбека. Керівництво Баварії провело весь день у переговорах із Ювентусом та досягли угоди.

Минулого сезону Де Лігт провів 42 матчі за Ювентус, в яких забив три м'ячі та віддав один асист.