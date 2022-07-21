Німеччина

У прийдешньому сезоні гравець клубу не потрібен, проте той не хоче з ним розставатись.

Центральний півзахисник німецького РБ Лейпциг Ілайш Моріба свого часу гучно побив горщики з каталонською Барселоною, коли наприкінці сезону-2021/22 вирішив залишити розташування клубу, який його виховав.

Однак виступи в складі "червоних биків" у перші півроку для нього виявились невдалими, тож останнє півріччя він провів знову ж таки в іспанській Ла Лізі, проте цього разу виступаючи в складі Валенсії.

Загалом 19-річний юнак награв за сезон у 24 зустрічах серед усіх турнірів, відзначившись однією гольовою передачею в Кубку Іспанії, після чого мав повернутись назад до Німеччини.

Проте, як і раніше, РБ не бачить для нього майбутнього в стартовому складі, тож, згідно з повідомленнями німецької преси, розглядає можливості для наступної оренди.

При цьому, "бики" жодним чином не хочу продавати виконавця, бажаючи дати йому шанс у майбутньому.

Наразі жодних пропозицій щодо Моріба в німецькому колективі не отримували.